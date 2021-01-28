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В Запорожье подросток едва не умер на уроке физкультуры

Комментариев: 1
Парня удалось спасти врачам детской реанимации.
В Запорожье подросток едва не умер на уроке физкультуры
В Запорожье подросток едва не умер на уроке физкультуры
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Запорожье на уроке физкультуры едва не умер ученик старших классов. Подросток пережил клиническую смерть. Подробности о происшествии рассказал глава Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко, а также Telegram-канал “Это Запорожье“.

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По имеющейся информации, инцидент произошел в среду, 27 января, с 17-летний старшеклассником. На уроке физкультуры он сначала потерял сознание. Помощь ему оказывала школьная медсестра, но к приезду скорой подросток уже не дышал.

“Благодаря стараниям детской реанимационной бригады во главе с доктором Юрием Леонтьевым его удалось спасти. 40 минут реанимации, дефибрилляция, живой…“, – отметил Малашенко.

Фото школы, в которой произошел инцидент
Фото школы, в которой произошел инцидент
Это Запорожье / Telegram

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Медик также рассказал, что в данный момент ребенок находится в реанимации. А потому делать какие-либо прогнозы рано.

Ранее сообщалось, что украинских школьников могут отправить на “дистанционку из-за плохой погоды.  

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Теги: физкультура, смерть, врачи, школа, ребенок
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Комментариев (1)
Vixerunt    28.01.2021, 11:52
Оценка:  +1
Vixerunt
пьют всякую дрянь типа энергетиков или сладкой газировки, а потом чуть нагрузка и капец. Было б не плохо ещё взять образец крови на наркоту.
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