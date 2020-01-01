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Возвращение луганской иконы: Посол встретился с главой МИД Боснии

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Большое количество следственных действий уже проведено, сообщил политик.
Возвращение луганской иконы: Посол встретился с главой МИД Боснии
Возвращение луганской иконы: Посол встретился с главой МИД Боснии
Василий Кирилич / Twitter

Украинский посол Василий Кирилич встретился с главой МИД Боснии и Герцеговины, а также с главным прокурором страны. Политики обсуждали возвращение луганской иконы, подаренной российскому министру Сергею Лаврову. Подробности Кирилич рассказал на своей странице в Twitter.

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По словам Кирилича, он надеется, что дата приезда украинских экспертов в Сараево будет определена быстро. Также политик ожидает содействия от главы боснийского МИД Бисеры Туркович в доступе к украинской иконе.

Вопрос возвращения иконы посол обсуждал и с главным прокурором государства Горданой Тадич.

“Главный прокурор заверила, что в этом деле проведено большое количество следственных действий“, – отметил Кирилич.

Посол с прокурором
Посол с прокурором
Василий Кирилич / Twitter

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Как сообщалось ранее, Украина отправит в Боснию экспертов, которые изучат икону и сделают выводы, действительно ли она была украдена из страны.

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Теги: МИД, Босния и Герцеговина, икона, посол, прокурор, Украина
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