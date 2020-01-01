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Укроборонпром будет проверять директоров на детекторе лжи

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Концерн также подписал меморандум о сотрудничестве с НАБУ.
Укроборонпром будет проверять директоров на детекторе лжи
Укроборонпром будет проверять директоров на детекторе лжи
depositphotos.com

Укроборонпром будет проверять всех директоров концерна на детекторе лжи. Об этом заявил его глава Юрий Гусев, чьи слова передает “Укринформ“.

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Так, по словам Гусева, проверять на детекторе лжи будут не только директоров предприятий, но и новых сотрудников при приеме на работу. Последние будут получать должности по итогам открытых конкурсов.

Глава Укроборонпрома отметил, что концерн также подписал документ о сотрудничестве с НАБУ (Национальным антикоррупционным бюро). В планах есть и работа с другими ведомствами антикоррупционного характера.

“Моя личная позиция – нулевая толерантность к коррупции. Никакой “круговой прокрутки“, – заявил Гусев.

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Он также добавил, что в Укроборонпроме настроены на работу с правоохранителями, которые проверяют данные о рисках и коррупционных проявлениях.

Ранее сообщалось, что за “ошибки“ в декларации в Украине снова будут сажать. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

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Теги: Укроборонпром, детектор лжи, коррупция, НАБУ, концерн
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