Укроборонпром будет проверять директоров на детекторе лжи

Концерн также подписал меморандум о сотрудничестве с НАБУ.

Укроборонпром будет проверять всех директоров концерна на детекторе лжи. Об этом заявил его глава Юрий Гусев, чьи слова передает “Укринформ“.

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Так, по словам Гусева, проверять на детекторе лжи будут не только директоров предприятий, но и новых сотрудников при приеме на работу. Последние будут получать должности по итогам открытых конкурсов.

Глава Укроборонпрома отметил, что концерн также подписал документ о сотрудничестве с НАБУ (Национальным антикоррупционным бюро). В планах есть и работа с другими ведомствами антикоррупционного характера.

“Моя личная позиция – нулевая толерантность к коррупции. Никакой “круговой прокрутки“, – заявил Гусев.

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Он также добавил, что в Укроборонпроме настроены на работу с правоохранителями, которые проверяют данные о рисках и коррупционных проявлениях.

Ранее сообщалось, что за “ошибки“ в декларации в Украине снова будут сажать. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.