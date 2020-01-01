Украина обзавелась консульством в Новой Зеландии

Структуру возглавил бизнесмен родом из Одессы.

Консульский округ Почетного консула Украины появился в Окленде. Он охватит всю территорию Новой Зеландии.

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Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Сингапуре.

Уточняется, что Почетным консулом Украины в Окленде стал Александр Киричук. Он родился в Одессе, а в 2002 году переехал в Новую Зеландию, где живет с семьей и занимается предпринимательством.

С Киричуком подписала договор о функциях и обязанностях посол Украины Катерина Зеленко. Процедура проходила онлайн. При этом Зеленко отметила, что от работы консульства ждут активизации политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Также Зеленко выразила надежду, что деятельность Почетного консула станет примером защиты интересов и прав украинцев в тихоокеанском государстве.

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Почетный консул, в свою очередь, отметил, что планирует уделить внимание наращиванию экономического присутствия Украины в Новой Зеландии. Также в его планах – расширить экспортные возможности Украины и привлечь инвестиции в экономику.

Напомним, ранее мы писали, что Рада одобрила закон о всеукраинском референдуме.

