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В одесском Доме профсоюзов, где погибли люди, будет покерный клуб, - СМИ

Комментариев: 3
В здании, где заживо сгорели активисты, хотят обустроить развлекательное заведение.
Одесский Дом профсоюзов
Одесский Дом профсоюзов
wikipedia.org

В Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе, где 2 мая 2014 года погибли люди, может появиться покерный клуб.

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Об этом сообщает Слідство.Інфо. Также в сети появился посвященный этой теме видеосюжет.

Уточняется, что в подвальном помещении здания уже замечены атрибуты подпольного казино, где играют на деньги. По данным СМИ, вскоре в Доме профсоюзов откроется покерный клуб. Как утверждают участники расследования, он будет огромным – площадью до 1 тыс. кв. м.

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Как известно, Дом профсоюзов в Одессе стал символом Революции достоинства после того, как там во времена Майдана сгорели активисты. В минувшие годы в здании располагался штаб майдановцев, потом произошли стычки и пожар.

После восстановления в горевшем сооружении несколько раз открывали кафе и ресторан. Однако владельцы общепитов нарвались на протесты общественников, после чего им пришлось закрыться.

Федерация профсоюзов делала заявления о том, что размещать развлекательные учреждения в таком месте неправильно. Тем не менее, как пишут журналисты, профсоюзы снова собираются допустить совершение большой ошибки.

Напомним, ранее мы писали, что появилось видео поджога памятных табличек в Одессе.

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Теги: видео, покерный турнир, клуб, Дом профсоюзов, развлекательные проекты
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Комментариев (3)
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БЕЗУМЕЦ+    28.01.2021, 13:23
Оценка:  +1
БЕЗУМЕЦ+
Почему нельзя? А что можно; идиоты-креативщики что пожелаете? Можно открыть музей "Кунсткамера русского мира"
hcr    28.01.2021, 12:53
Оценка:  -19
hcr
Танцы на костях - это уже как 30 лет национальная идея незалежной.
Vixerunt    28.01.2021, 13:01
Оценка:  +1
Vixerunt
Сказал русский который убивает всю свою сознательную историю.
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