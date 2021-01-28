В одесском Доме профсоюзов, где погибли люди, будет покерный клуб, - СМИ

В здании, где заживо сгорели активисты, хотят обустроить развлекательное заведение.

В Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе, где 2 мая 2014 года погибли люди, может появиться покерный клуб.

Читай также: ООН о насилии 2 мая в Одессе: Прогресса в деле нет

Об этом сообщает Слідство.Інфо. Также в сети появился посвященный этой теме видеосюжет.

Уточняется, что в подвальном помещении здания уже замечены атрибуты подпольного казино, где играют на деньги. По данным СМИ, вскоре в Доме профсоюзов откроется покерный клуб. Как утверждают участники расследования, он будет огромным – площадью до 1 тыс. кв. м.

Читай также: Годовщина расстрела людей на Майдане: вспоминаем трагические события

Как известно, Дом профсоюзов в Одессе стал символом Революции достоинства после того, как там во времена Майдана сгорели активисты. В минувшие годы в здании располагался штаб майдановцев, потом произошли стычки и пожар.

После восстановления в горевшем сооружении несколько раз открывали кафе и ресторан. Однако владельцы общепитов нарвались на протесты общественников, после чего им пришлось закрыться.

Федерация профсоюзов делала заявления о том, что размещать развлекательные учреждения в таком месте неправильно. Тем не менее, как пишут журналисты, профсоюзы снова собираются допустить совершение большой ошибки.

Напомним, ранее мы писали, что появилось видео поджога памятных табличек в Одессе.

