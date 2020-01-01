Рада хочет вернуть льготные 100 кВт электроэнергии: Проект принят

"За" проголосовали 337 депутатов.

Верховная Рада хочет вернуть льготные 100 кВт электроэнергии. Проект постановления №4650 уже был принят. О том, что депутаты рекомендуют Кабинету министров, стало известно из трансляции заседания парламента.

Читай также: Кабмин создал Реестр социальных услуг: Что это значит

Так, принятое постановление рекомендует Кабмину не только установить специальный тариф на электроэнергию, но и ввести государственное регулирование тарифов на тепло, горячую воду и газ.

Постановление направлено и на улучшение механизма поддержи уязвимых потребителей, а также установление компенсации расходов для жителей домов, которые потребляют объем электричества до 3 тыс кВт/ч. Документ также рекомендует установить льготы для людей, живущих в 30-километровых зонах от атомных электростанций и детдомам семейного типа.

Читай также: Украинцам пересчитают пенсии: Известна дата

Теперь Кабмин должен предоставить Раде предложения об изменении законов для окончания отопительного сезона на 2020-2021 года, а также за месяц предложить изменения бюджета для увеличения расходов в программе субсидий и льгот.

Ранее сообщалось, что в Киеве проходит крупный протест. ФОПы пошли к Офису президента.