Зеленский хочет баллотироваться на второй срок, - Депутат ВР

По данным нардепа, президент заявил об этом в день его рождения 25 января.

Владимир Зеленский намерен повторно избираться после окончания срока его каденции.

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Об этом рассказал в Facebook исключенный из “Слуг народа” внефракционный депутат Гео Лерос.

Политик отметил, что о планах пойти на второй срок Зеленский заявил во время празднования своего дня рождения 25 января. Гарант якобы сказал об этом близкому окружению.

Теперь официально! Зеленский настаивал на том, чтобы идти на второй срок. Может, пора уже забрать “пасочки” у этого мальчика? – написал Лерос.

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Отметим, что во время избирательной кампании президент заявлял, что точно не будет больше предлагать свою кандидатуру на выборах. Однако после того, как Зеленский победил, его позиция поменялась.

Гарант косвенно намекал, что рассматривает возможность идти на второй срок. Также на пресс-конференции президент отметил, что одной каденции ему не хватит для того, чтобы что-то изменить в стране. При этом Зеленский говорил, что еще думает над тем, идти или не идти второй раз на выборы.

Тепер це офіційно! Позавчора на святкуванні свого дня народження, Зеленский своєму найближчому оточенню заявив, що йде на другий термін! Може нам вже час забрати пасочки у цього хлопчика? t.me/GeoLeros Опубликовано Geo Leros Среда, 27 января 2021 г.

Напомним, ранее мы писали, что СМИ узнали, что “слуги” подарили Зеленскому на день рождения.

