На Сумщине судят известного фотографа-педофила

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В Сумской области прокуратура передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении известного фотографа из Полтавы, которого обвиняют в преступлениях против половой свободы и неприкосновенности семи малолетних. Об этом сообщила прокуратура Сумской области.

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Установлено, что 31-летний фотограф Валентин Василенко 31 июля 2020 года приехал в Сумскую область к 9-летней девочке, с которой познакомился в Сети. Он обманом заманил её в арендованную квартиру и изнасиловал.

После этого он продолжал переписку с девочкой, настаивая на новой встрече. На этом этапе переписка проходила под контролем полиции. Злоумышленника задержали.

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По версии следствия, фотограф виновен в развращении ещё шести девочек в возрасте от 8 до 12 лет. Его обвиняют по пяти статьям УК Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее стало известно, что в Киеве отец убил своего 6-летнего сына, а потом поджог квартиру, чтобы скрыть следы преступления.