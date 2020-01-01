На Полтавщине перевернулся автобус: Пассажиры пострадали

В момент аварии в транспорте находились 13 человек.

На Полтавщине во время движения перевернулся автобус. В результате ДТП пострадали несколько пассажиров. Подробности о происшествии передает пресс-служба Нацполиции.

Читай также: Нападал на женщин: В Черновцах задержали рецидивиста

В сообщении указывается, что авария произошла в четверг, 28 января, в районе 09:00 на дороге Суммы-Пирятин, в Лубенском районе.

Так, во время движения микроавтобус марки Mercedes выехал за пределы автодороги, из-за чего опрокинулся на левый бок. В момент ДТП в транспорте находились 13 человек. Травмы получили две пассажирки.

Фото с места ДТП Полиция / Facebook

Читай также: Полтавский “Форсаж“: Банда обворовывала фуры на ходу

В данный момент на месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос о возбуждении дела по статье “нарушение правил безопасного дорожного движения“.

Ранее сообщалось, что на Львовщине на взятке поймали руководителя лесхоза.