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На Полтавщине перевернулся автобус: Пассажиры пострадали

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В момент аварии в транспорте находились 13 человек.
На Полтавщине перевернулся автобус: Пассажиры пострадали
На Полтавщине перевернулся автобус: Пассажиры пострадали
Полиция / Facebook

На Полтавщине во время движения перевернулся автобус. В результате ДТП пострадали несколько пассажиров. Подробности о происшествии передает пресс-служба Нацполиции.

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В сообщении указывается, что авария произошла в четверг, 28 января, в районе 09:00 на дороге Суммы-Пирятин, в Лубенском районе.

Так, во время движения микроавтобус марки Mercedes выехал за пределы автодороги, из-за чего опрокинулся на левый бок. В момент ДТП в транспорте находились 13 человек. Травмы получили две пассажирки.

Фото с места ДТП
Фото с места ДТП
Полиция / Facebook

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В данный момент на месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос о возбуждении дела по статье “нарушение правил безопасного дорожного движения“.

Ранее сообщалось, что на Львовщине на взятке поймали руководителя лесхоза.

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Теги: Полтавщина, ДТП, авария, автобус, пассажиры, полиция
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