Медведчук: Украина нуждается в переходе к парламентской форме правления

Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что Украина нуждается в переходе к парламентской форме правления.

“Я выступаю за парламентскую форму государственного правления. Сегодня Украина имеет парламентско-президентскую форму правления, введенную в результате конституционной реформы 2004 года, автором которой я являюсь. Наша страна нуждается в проведении второго этапа этой реформы – переходе к парламентской форме правления, твердым и последовательным сторонником которой я являюсь“, – заявил он в интервью французскому изданию Politique Internationale, сообщает официальный сайт ОПЗЖ.