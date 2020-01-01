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Медведчук: Украина нуждается в переходе к парламентской форме правления

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Медведчук: Украина нуждается в переходе к парламентской форме правления

Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что Украина нуждается в переходе к парламентской форме правления.

“Я выступаю за парламентскую форму государственного правления. Сегодня Украина имеет парламентско-президентскую форму правления, введенную в результате конституционной реформы 2004 года, автором которой я являюсь. Наша страна нуждается в проведении второго этапа этой реформы – переходе к парламентской форме правления, твердым и последовательным сторонником которой я являюсь“, – заявил он в интервью французскому изданию Politique Internationale, сообщает официальный сайт ОПЗЖ.

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