СБУ задержала разведчика боевиков из "Л/ДНР"

Он решил сотрудничать со следствием.

В Донецкой области контрразведчики СБУ задержали разведчика террористических организаций "Л/ДНР", который предоставил сведенья о причастности РФ к военной агрессии на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Установлено, что задержанный присоединился к боевикам в 2016 году. Он принимал участие в боевых действиях возле Докучаевска, Авдеевки и Луганска.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации). Боевику предъявлено подозрение в совершении преступления.

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Фигурант решил сотрудничать со следствием. Он дает показания, которые касаются деятельности террористических организаций и причастности России к оккупации отдельных районов в Донецкой и Луганской областях. Следствие продолжается.

Ранее сотрудники СБУ задержали бывшего участника диверсионной “группы Бергмана“. Он в 2014 году взорвал несколько мостов в Донецкой и Луганской областях.