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Результат санкций США: YouTube удалил канал "слуги" Дубинского

Комментариев: 7
На нардепа были подписаны более 300 тыс человек.
Результат санкций США: YouTube удалил канал "слуги" Дубинского
Результат санкций США: YouTube удалил канал "слуги" Дубинского
УНИАН

Видеохостинг YouTube удалил канал депутата от партии “Слуга народа“ Александра Дубинского. О причинах сообщил журналист Сергей Лещенко.

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Так, если перейти на YouTube-канал “Dubinsky.pro“ появится сообщение о том, что аккаунт был заблокирован из-за нарушения правил сообщества. Видео с канала при поиске также не отображаются.

Лещенко объяснил, что YouTube не просто заблокировал, а именно удалил канал “слуги“ Дубинского, на который были подписаны более 300 тыс человек. Стоит отметить, что на YouTube Александр Дубинский вел блог, в котором осуждал политические системы.

“Это прямое последствие введение санкций США“, – отметил Лещенко.

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Американские санкции были введены против депутата 11 января. Считается, что Дубинский, а также другие лица, вмешивались в избирательный процесс США. Обвиняемые якобы связаны с депутатом Андреем Деркачом. Последнего Минфин США называет “российским агентом“.

Также ранее сообщалось, что 25 января президент Владимир Зеленский предложил Дубинскому покинуть партию “Слуга народа“, но он отказался.

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Теги: Александр Дубинский, YouTube, депутат, Слуга народа, канал
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Комментариев (7)
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Graddfeydd    28.01.2021, 15:03
Оценка:  +2
Graddfeydd
Пуделю на хвост наступили. Бедный пан Дубинеску! Теперь только в Ростов - в родную Румынию могут уже и не пустить.
vicinq    28.01.2021, 14:04
Оценка:  +8
vicinq
Не помешает все счета арестовать все имущество все до нитки и падло паспорта чтоб сдал все сколько есть 2 точно гражданства имеет . Хитроя ж..а
bm9513    28.01.2021, 14:43
Оценка:  -25
bm9513
рОгули всегда очень тонко понимали принципы демократии и свободы слова, этого у вас не отнять )))
Путин-Xyйло    28.01.2021, 14:45
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Демократия по-кацапски это когда пи3дят дубинками! Свобода слова - восхваление сЦаря! Ты нас учить будешь, бот?
WTF2wtf    28.01.2021, 14:45
Оценка:  +5
WTF2wtf
путинские наци-говнометы обижаются?
Путин-Xyйло    28.01.2021, 14:47
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Выявляют неудовольствие
Путин-Xyйло    28.01.2021, 14:43
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Так это только начало. На исполнение время дают. Если не выполнят накажут. Не уверен что кто-т захочет связываться с Амерами за какую-то Дубину.
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