Результат санкций США: YouTube удалил канал "слуги" Дубинского

На нардепа были подписаны более 300 тыс человек.

Видеохостинг YouTube удалил канал депутата от партии “Слуга народа“ Александра Дубинского. О причинах сообщил журналист Сергей Лещенко.

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Так, если перейти на YouTube-канал “Dubinsky.pro“ появится сообщение о том, что аккаунт был заблокирован из-за нарушения правил сообщества. Видео с канала при поиске также не отображаются.

Лещенко объяснил, что YouTube не просто заблокировал, а именно удалил канал “слуги“ Дубинского, на который были подписаны более 300 тыс человек. Стоит отметить, что на YouTube Александр Дубинский вел блог, в котором осуждал политические системы.

“Это прямое последствие введение санкций США“, – отметил Лещенко.

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Американские санкции были введены против депутата 11 января. Считается, что Дубинский, а также другие лица, вмешивались в избирательный процесс США. Обвиняемые якобы связаны с депутатом Андреем Деркачом. Последнего Минфин США называет “российским агентом“.

Также ранее сообщалось, что 25 января президент Владимир Зеленский предложил Дубинскому покинуть партию “Слуга народа“, но он отказался.