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Рада поддержала закон о новом виде госслужбы

Комментариев: 3
Законопроект №4530 приняли в первом чтении.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/

Сегодня, 28 января, народные депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект №4530, который предусматривает введение в Украине ещё одного вида государственной службы - парламентской. Об этом свидетельствуют данные парламента.

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В законопроекте есть десять разделов. В них обозначены общие положения деятельности парламентской службы, элементы её управления, должности парламентской службы, особенности поступления на парламентскую службу, служебной карьеры и ответственности парламентских государственных служащих.

Также законопроект определяет финансовое обеспечение деятельности парламентской службы и другое.

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Требования к претенденту на должность руководителя Аппарата парламентской службы определяет глава Верховной Рады.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон, который снимает возрастные ограничения для государственных служащих. Теперь они могут работать и после 65 лет, но не более, чем до 70 лет.

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Теги: народные депутаты, Верховная Рада, законопроект, государственная служба
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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    28.01.2021, 14:53
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
О-как. Прислуга прислуги олигархов - госслужащие со всеми льготами! Полку "поборовших бедность" благодаря 3е-КлоВану прибавилось
Путин-Xyйло    28.01.2021, 14:54
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
А стране в целом и ее гражданам какая от того польза?
Путин-Xyйло    28.01.2021, 14:53
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
О-как. Прислуга прислуги олигархов - госслужащие со всеми льготами! Полку "поборовших бедность" благодаря 3е-КлоВану прибавилось
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