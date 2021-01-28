Рада поддержала закон о новом виде госслужбы

Законопроект №4530 приняли в первом чтении.

Сегодня, 28 января, народные депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект №4530, который предусматривает введение в Украине ещё одного вида государственной службы - парламентской. Об этом свидетельствуют данные парламента.

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В законопроекте есть десять разделов. В них обозначены общие положения деятельности парламентской службы, элементы её управления, должности парламентской службы, особенности поступления на парламентскую службу, служебной карьеры и ответственности парламентских государственных служащих.

Также законопроект определяет финансовое обеспечение деятельности парламентской службы и другое.

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Требования к претенденту на должность руководителя Аппарата парламентской службы определяет глава Верховной Рады.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон, который снимает возрастные ограничения для государственных служащих. Теперь они могут работать и после 65 лет, но не более, чем до 70 лет.