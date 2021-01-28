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“Слуги” предлагают сажать украинцев за тайное российское гражданство

Комментариев: 3
Нарушителей хотят отправлять за решетку на срок от 2 до 5 лет.
Нардепы обнародовали соответствующий законопроект
Нардепы обнародовали соответствующий законопроект
depositphotos.com/

Представители фракции “Слуга народа” выступили с предложением ввести уголовную ответственность за неуведомление украинцами о российском гражданстве.

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Об этом стало известно из опубликованного на сайте парламента законопроекта №4641.

В зарегистрированном документе речь идет о санкциях за сокрытие подданства государства-агрессора. Нардепы предлагают лишать свободы нарушителей на срок от 2 до 5 лет.

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В пояснительной записке отмечено, что проект создан для того, чтобы сделать институт гражданства соответствующим новой, более жесткой геополитической ситуации. В частности, предлагается учесть тот факт, что Украине седьмой год приходится отбиваться от нападок со стороны РФ – информационных и боевых.

Также добавим, что на рассмотрение вынесен еще один проект закона №4642. В нем прописаны штрафы за несоблюдение сроков предоставления декларации о приобретении, наличии или прекращении иностранного гражданства, а также за неправду в декларации. Документом предложено наказывать нарушителей взысканиями в размере от 340 до 510 тыс. грн.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине хотят разрешить двойное гражданство. Законопроект, если его примут, позволит иметь, в частности, российское гражданство. При этом украинцам, у которых оно будет, запретят участвовать в выборах.

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Теги: гражданство, РФ, паспорта, Россия, слуги народа, законопроект
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Комментариев (4)
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Vixerunt    28.01.2021, 15:12
Оценка:  +1
Vixerunt
Из страны выдворять с конфискацией имущества. Нельзя сидеть на 2-х стульях
Graddfeydd    28.01.2021, 14:57
Оценка:  0
Graddfeydd
Сажать обычного пересичного за паспорт с куркой - это явный перебор. Нужно ввести градацию: если гос. служащий / военный скрыл свое ватное гражданство, то реально сажать; если обычный обыватель, то давать условный срок + предусмотреть поражение в гражданских правах (запрет голосовать лет на 10).
Брюква_и_Клюква    28.01.2021, 14:53
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Оба на! Так теперь же половину самих слуг придется посадить!
Путин-Xyйло    28.01.2021, 15:01
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Можно сажать на кол.
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