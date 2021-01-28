“Слуги” предлагают сажать украинцев за тайное российское гражданство

Нарушителей хотят отправлять за решетку на срок от 2 до 5 лет.

Представители фракции “Слуга народа” выступили с предложением ввести уголовную ответственность за неуведомление украинцами о российском гражданстве.

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Об этом стало известно из опубликованного на сайте парламента законопроекта №4641.

В зарегистрированном документе речь идет о санкциях за сокрытие подданства государства-агрессора. Нардепы предлагают лишать свободы нарушителей на срок от 2 до 5 лет.

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В пояснительной записке отмечено, что проект создан для того, чтобы сделать институт гражданства соответствующим новой, более жесткой геополитической ситуации. В частности, предлагается учесть тот факт, что Украине седьмой год приходится отбиваться от нападок со стороны РФ – информационных и боевых.

Также добавим, что на рассмотрение вынесен еще один проект закона №4642. В нем прописаны штрафы за несоблюдение сроков предоставления декларации о приобретении, наличии или прекращении иностранного гражданства, а также за неправду в декларации. Документом предложено наказывать нарушителей взысканиями в размере от 340 до 510 тыс. грн.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине хотят разрешить двойное гражданство. Законопроект, если его примут, позволит иметь, в частности, российское гражданство. При этом украинцам, у которых оно будет, запретят участвовать в выборах.