Конец "белоцерковской" ОПГ: дело передали в суд

В составе банды было 16 человек.

В Киевской области прокуратура передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 16 участников "белоцерковской" ОПГ, которых обвиняют в разбоях, вымогательствах и в других преступлениях. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным досудебного следствия, известный в Белоцерковском районе "криминальный авторитет" создал и возглавил преступную организацию из 15 человек. В её составе был один из бывших руководителей Белоцерковского отдела полиции.

Преступная организация состояла из 5 организованных групп со строгой иерархией и четким распределением ролей. Следствие будет доказывать в суде 13 преступных эпизодов.

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Злоумышленники разрабатывали планы, а потом по ним совершали вооруженные ограбления, отбирали автомобили и вымогали деньги у жителей Белоцерковского района. Главарь банды распределял присвоенные деньги и держал "общак".

Ранее в Харькове и Киеве сотрудники полиции задержали девять участников преступной группы, которые занимались продажей наркотиков и особо опасных психотропных веществ. Организатор – 23-летний житель Харькова.