Из-за снегопада полиция закрыла трассу Киев-Одесса для транспорта

Под запрет попали легковые автомобили.

Из-за снегопада полиция закрыла для транспорта трассу М 05 Киев – Одесса. Подробности об ограничениях в движении и о причинах сообщила пресс-служба Патрульной полиции.

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Так, с вечера 27 января в направлении дорог Одесса – Рени и Одесса – Кучурган запрещено движение грузовых, легковых и маршрутных транспортных средств. В четверг, 28 января, ограничения распространились и на движение легковых автомобилей по трассе Киев – Одесса. Она была перекрыта из-за плохих погодных условий, а именно из-за обильных осадков, усиления ветра и гололеда.

“На сложных участках дорог работает снегоуборочная техника“, – указывается в сообщении полиции.

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Правоохранители призывают граждан в связи с плохой погодой оставаться дома, не садиться за руль, а также не отпускать из дома детей и пожилых людей.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине во время движения перевернулся автобус с пассажирами.