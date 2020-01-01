В Харькове у фуры на ходу отлетели колеса и побили авто на стоянке

Одной машине разнесло бок, у второй вмятина.

Инцидент произошел в Харькове на Московском проспекте. Там у грузового автомобиля MAN на ходу отвалилось два колеса.

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Об этом сообщается в Телеграм-канале ХС Харьков. Также очевидцы поделились фотографиями с места происшествия.

Уточняется, что колеса у фуры отлетели в районе торгового центра Сан-Сити и станции метро Турбоатом. По данным свидетелей, одно колесо осталось лежать на дороге. Второе полетело в сторону стоянки, где побило две машины.

Синему Renault снесло всю бочину, у рядом стоящего Мерса небольшая вмятина. Так и ставь машину на парковку, - написано в соцсети.

Добавлено, что люди не пострадали. Обстоятельства и детали устанавливаются.

Отлетевшее колесо побило авто на стоянке t.me/h_saltovka

Напомним, ранее мы писали, что в Украине пострадавшего пешехода признали виновником ДТП.

