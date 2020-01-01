В Харькове у фуры на ходу отлетели колеса и побили авто на стоянке
Инцидент произошел в Харькове на Московском проспекте. Там у грузового автомобиля MAN на ходу отвалилось два колеса.
Читай также: На Полтавщине перевернулся автобус: Пассажиры пострадали
Об этом сообщается в Телеграм-канале ХС Харьков. Также очевидцы поделились фотографиями с места происшествия.
Уточняется, что колеса у фуры отлетели в районе торгового центра Сан-Сити и станции метро Турбоатом. По данным свидетелей, одно колесо осталось лежать на дороге. Второе полетело в сторону стоянки, где побило две машины.
Синему Renault снесло всю бочину, у рядом стоящего Мерса небольшая вмятина. Так и ставь машину на парковку, - написано в соцсети.
Добавлено, что люди не пострадали. Обстоятельства и детали устанавливаются.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине пострадавшего пешехода признали виновником ДТП.