Суд оставил под стражей убийцу Амины Окуевой

Его подозревают в умышленном убийстве, вымогательстве и мошенничестве.

Шевченковский районный суд Киева продлил содержание под стражей Игорю Редькину, которого подозревают в убийстве Амины Окуевой. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"56-летний уроженец Дагестана будет находиться под стражей в следственном изоляторе еще 60 суток", - отмечено в сообщении полиции.

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Фигуранта подозревают в умышленном убийстве, вымогательстве, мошенничестве, умышленном уничтожении имущества и легализации имущества, которое было получено преступным путем.

Напомним, чеченского добровольца Амину Окуеву убили 30 октября 2017 года под Киевом. Она участвовала в Революции Достоинства и в АТО в составе батальона "Киев-2".

Ранее стало известно, что в Шевченковском районе Киева одну из улиц переименовали в честь Амины Окуевой. Соответствующее решение принял горсовет.