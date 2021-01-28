Саммит сплотит международных партнеров Украины, считает президент.

"Не пустые слова": Зеленский высказался о Крымской платформе УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о Крымской платформе. Он считает, что ранее не было ни одной площадки для создания путей возвращения временно оккупированного полуострова. Слова главы государства передает Офис президента.

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Заявление о Крымской платформе Зеленский сделал на совещании по подготовке празднования 30-летия независимости Украины. По его словам, саммит станет площадкой, которая позволит сплотить международных партнеров Украины, поддерживающих суверенитет и территориальную целостность страны.

“Это для меня не пустые слова. За ними стоят четкие действия“, – подчеркнул глава государства.

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Зеленский также считает, что до Крымской платформы не было ни одной подобной площадки, которая позволила бы определить пути возвращения временно оккупированного полуострова.

Стоит отметить, что Крымская платформа пройдет накануне Дня Независимости 23 августа.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский хочет баллотироваться на второй срок.