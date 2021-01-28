"Жертвами стали подписчики", - Дубинский о блокировке его Youtube-канала

Нардеп прокомментировал удаление его страницы в сети.

“Слуга народа” Александр Дубинский считает блокировку его Youtube-канала информационной блокадой.

Читай также: Сделаем всё, чтобы наказать: Ермак ответил на санкции США

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По словам Дубинского, 10 дней назад он говорил о возможной блокировке его страниц соцсетями. Тогда он добавил, что такие меры могут приниматься в рамках санкций от Минфина США.

Сегодня это произошло со страницей в ютубе. Теперь жертвами временной безнаказанности украинских аферистов после их ложного доноса на меня стали сотни тысяч моих подписчиков. Их просто лишили возможности получать информацию от народного депутата Украины, - отметил “слуга народа”.

Читай также: В Украине на Порошенко и Байдена завели два уголовных дела

Дубинский назвал действия с Youtube-каналом информационной блокадой. Также он пообещал прорвать ее “вместе”. Депутат добавил, что его страницы в Facebook и Телеграм продолжают работать.

Ещё 10 дней назад я заявлял на пресс-конференции, что после решения Минфина США о санкциях, которое было принято в... Опубликовано Александром Дубинским Четверг, 28 января 2021 г.

Напомним, ранее мы писали, что YouTube удалил канал нардепа Александра Дубинского. Страница с сотнями тысяч подписчиков стала недоступной. Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский предложил Дубинскому выйти из фракции “Слуга народа“, но он отказался.