Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Жертвами стали подписчики", - Дубинский о блокировке его Youtube-канала

Комментариев: 5
Нардеп прокомментировал удаление его страницы в сети.
Александр Дубинский
Александр Дубинский
facebook.com/dubinskyi

“Слуга народа” Александр Дубинский считает блокировку его Youtube-канала информационной блокадой.

Читай также: Сделаем всё, чтобы наказать: Ермак ответил на санкции США

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По словам Дубинского, 10 дней назад он говорил о возможной блокировке его страниц соцсетями. Тогда он добавил, что такие меры могут приниматься в рамках санкций от Минфина США.

Сегодня это произошло со страницей в ютубе. Теперь жертвами временной безнаказанности украинских аферистов после их ложного доноса на меня стали сотни тысяч моих подписчиков. Их просто лишили возможности получать информацию от народного депутата Украины, - отметил “слуга народа”.

Читай также: В Украине на Порошенко и Байдена завели два уголовных дела

Дубинский назвал действия с Youtube-каналом информационной блокадой. Также он пообещал прорвать ее “вместе”. Депутат добавил, что его страницы в Facebook и Телеграм продолжают работать.

Ещё 10 дней назад я заявлял на пресс-конференции, что после решения Минфина США о санкциях, которое было принято в...

Опубликовано Александром Дубинским Четверг, 28 января 2021 г.

Напомним, ранее мы писали, что YouTube удалил канал нардепа Александра Дубинского. Страница с сотнями тысяч подписчиков стала недоступной. Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский предложил Дубинскому выйти из фракции “Слуга народа“, но он отказался.

Поделись:
Теги: Дубинский, нардеп, Слуга народа, санкции, Ютуб, Фейсбук, США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Путин-Xyйло    28.01.2021, 16:43
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Подпи3дчики Дубинского - жертвы аферы жертвы аборта
Путин-Xyйло    28.01.2021, 16:41
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Дятел достучался! Перепутал дерево с железным столбом и вот результат
Путин-Xyйло    28.01.2021, 16:44
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Были бы мозги - было бы сотрясение.
bm9513    28.01.2021, 16:23
Оценка:  -23
bm9513
Вот и вся цена американской демократии и свободы слова. Теперь только жесткая цензура и двойные стандарты.
Путин-Xyйло    28.01.2021, 16:39
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Кого ты лечишь, ботяра На кацапстане про сЦаря либо хорошо, либо никак, как о покойнике! И это не цензура или Хутин реально покойник
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь