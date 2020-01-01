Як ми будемо сприяти побудові більш справедливого суспільства, яке надає рівні можливості для всіх

Сьогодні ми починаємо реалізовувати широке коло зобов’язань та дій, спрямованих на підвищення рівня життя по всьому нашому виробничо-збутовому ланцюжку, створення нових можливостей через розвиток інклюзивного середовища для всіх та підготовку людей до майбутньої праці.

Unilever має багаторічний досвід реалізації соціально-значущих ініціатив, від поліпшення здоров'я і самопочуття більше 1 мільярда людей до підвищення рівня життя мільйонів людей згідно нашого Плану сталого розвитку і підвищення якості життя.

Ми пишаємось цими досягненнями. Але ми також чітко усвідомлюємо, що перед нами стоїть ще безліч завдань, так як соціальні проблеми, з якими стикаються люди сьогодні, стали ще більш серйозними.

Наприклад, у 2019 році понад 630 мільйонів працівників у всьому світі, тобто майже кожен п'ятий із усіх зайнятих - заробили недостатньо для того, щоб вийти за межу бідності та вивести із бідності свої сім'ї.

Тому ми оголошуємо про низку амбіційних зобов’язань та дій, які допоможуть побудувати більш справедливе суспільство з рівними можливостями для всіх. А саме:

Щорічно направляти 2 млрд євро на підтримку постачальників, керівники яких належать до соціокультурних груп, недостатньо представлених в суспільстві до 2025 року; Допомогти 5 мільйонам малим і середнім підприємствам розвинути бізнес завдяки доступу до навичок, фінансових ресурсів і технологій до 2025 року;

Збільшити кількість наших рекламних роликів, в яких братимуть участь люди з різноманітних соціокультурних груп, як на екрані, так і по інший бік камери;

Створити умови для того, що всі наші співробітники могли пройти процес перепідготовки або підвищення кваліфікації і отримати доступ до гнучких можливостей працевлаштування до 2030 року;

Забезпечити 10 млн молодих людей необхідними навичками для їх підготовки до можливостей працевлаштування до 2030 року.

Створити умови для того, щоб кожен, хто напряму постачає нам товари і надає послуги, мав заробітну плату, не нижчу за прожитковий мінімум або отримував мінімальний дохід до 2030 року;

«Дві найбільші загрози, з якими сьогодні стикається світ — це зміна клімату та соціальна нерівність», — заявив Алан Джоуп, головна посадова особа Unilever. «Минулий рік, безсумнівно, поглибив соціальний розрив, і необхідні по-справжньому рішучі та спільні зусилля для побудови суспільства, в якому ми допоможемо поліпшити економічне становище людей, підтримати культуру різноманіття, сформувати таланти і запропонувати можливості для всіх».

Підвищення рівня життя

Створення умов для того, щоб люди могли отримувати заробітну плату не менше прожиткового мінімуму - є важливим кроком на шляху до побудови більш справедливого суспільства, що надає рівні можливості для всіх. Це дозволить забезпечувати гідний рівень життя для людей, задовольняючи їх основні потреби, такі як доступ до продовольства, гідний рівень житла та охорону здоров'я.

На сьогодні заробітна плата наших працівників уже складає не менше прожиткового мінімуму. Зараз ми хочемо забезпечити цю можливість для більшої кількості людей за межами нашої компанії, зосереджуючи увагу на найбільш вразливих категоріях працівників, зайнятих у промисловому виробництві та сільському господарстві. Ми націлені на співпрацю з нашими постачальниками, іншими компаніями, урядовими та неурядовими організаціями з метою зміни глобальної системи та забезпечення гарантованої виплати прожиткового мінімуму.

Одночасно ми допоможемо 5 мільйонам малих та середніх підприємств (МСП) у нашому роздрібному виробничо-збутовому ланцюгу, надаючи їм доступ до навичок, фінансових ресурсів та технологій, з метою розвитку їх бізнесу та підвищення їх доходів. МСП, з якими ми співпрацюємо- це в основному роздрібні продавці, власники малих торгових точок та кіосків або малі підприємці, що продають товари на вулиці чи вдома.

Створення можливостей

Компанія Unilever вже протягом багатьох років є пристрасним прихильником різноманіття та створення рівних можливостей для всіх. Ми пишаємось тим, що досягли гендерного балансу у керівництві компанії у всьому світі, але нам належить зробити ще багато - як для жінок, так і для інших представників меншин. Йдеться про людей з обмеженими можливостям, людей з різних народів та культур.

Ми приймемо прогресивну політику і практику, які усунуть упередженість і дискримінацію, щоб створити культуру, справедливу для всіх. Для початку ми усунемо бар’єри та упередженість у підборі персоналу, а також гарантуємо підтримку керівництва для всіх наших співробітників, щоб вони змогли досягнути успіху. Крім ведення власного бізнесу, до 2025 року ми плануємо направляти 2 мільярди євро щорічно на підтримку МСП, керівники яких належать до соціокультурних груп, які недостатньо представлені в суспільстві, надавши їм доступ до навичок і фінансування.

Ми також маємо намір вирішити проблему недостатньої представленості цих аудиторій у нашій рекламі. Зокрема, ми будемо використовувати силу наших брендів, щоб боротися із стереотипами, які часто створюються саме в рекламі, та сприятимемо представленості людей із урахуванням індивідуальних особливостей.

Підготовка людей до майбутньої роботи

Допомагаючи будувати більш справедливе суспільство, яке забезпечить рівні можливості, ми усвідомлюємо, що зміни у сфері праці вплинуть на перспективи працевлаштування багатьох людей. Ми бачимо, як швидко розвиваються нові сучасні формати роботи, виникають нові посади, локації, графіки, навички та інше.

Ми створимо умови для того, щоб всі наші співробітники отримували необхідні в майбутньому навички до 2025 року, щоб вони змогли будувати свою кар'єру як в компанії Unilever, так і за її межами. Ми також запровадимо нові моделі зайнятості, які дозволять людям обирати як вони хочуть працювати. У межах цієї ініціативи ми пропонуємо гнучкі трудові договори з базовими трудовими пільгами або надання вільного часу для навчання або підвищення кваліфікації.

За межами нашої організації ми забезпечимо 10 мільйонів молодих людей необхідними навичками для їх підготовки до працевлаштування до 2030 року. Наприклад, у колаборації з нашими партнерами ми працюємо над LevelUp —платформою працевлаштування молодих людей, щоб надати їм «єдине вікно», завдяки якому вони можуть знайти своє призначення, отримати доступ до навчання, волонтерської діяльності та стажувань.

Здорове суспільство для здорового бізнесу

Суспільство рівних можливостей є основою глобальної програми сталого розвитку, головна мета якої - “нікого не залишити поза увагою“. Піклуючись про різноманіття і рівні можливості для всіх як всередині нашого бізнесу, так і за його межами, ми забезпечуємо підтримку ряду Цілей сталого розвитку ООН (SDG).

Цей підхід був частиною нашої філософії з часів створення компанії Unilever понад століття тому. І він залишається невід’ємною частиною нашої стратегії сьогодні: робити внесок у побудову справедливого та рівноправного суспільства із брендами, які відстоюють права людини, рівність та справедливе розподілення цінностей.

Ми пишаємося тим позитивним впливом на життя суспільства, якого ми досягли протягом минулих років, але нам потрібно зробити набагато більше. Ось чому ми беремо нові амбітні зобов’язання щодо підвищення рівня життя людей у нашому бізнесі, так і по всьому виробничо-збутовому ланцюжку, приділяючи особливу увагу представникам різних соціокультурних груп.

Алан Джоуп зазначає: «Ми віримо, що наші дії допоможуть зробити бізнес Unilever кращим та сильнішим; ми готові до серйозних соціальних змін, з якими ми зіштовхнулись сьогодні — змін, які будуть лише прискорюватися. Без здорового суспільства не може бути здорового бізнесу».