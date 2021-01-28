От COVID умер генерал Писный, который подрался с Парасюком

Он заразился коронавирусом осенью 2020 года.

Сегодня, 28 января, в возрасте 58 лет умер генерал-лейтенант полиции Василий Писный, который запомнился дракой с экс-нардепом Владимиром Парасюком. Об этом сообщили в Facebook-странице львовского центра “Ассоциации ветеранов МВД Украины“.

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Прощание с бывшим начальником ГУ МВДУ во Львовской области состоится завтра, 29 января, во Львове.

По данным издания Leopolis.news, осенью 2020 года Писный заразился коронавирусом. Через некоторое время после этого он впал в кому. Его лечили в одной из киевских больниц.

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Генерал-лейтенант Василий Писный был заместителем начальника Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ, начальником ГУ МВДУ во Львовской области.

Напомним, в 2015 году во время заседания антикоррупционного комитета внефракционный народный депутат Владимир Парасюк ударил ногой Писного. Позже Писный подал на него в суд за клевету.