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От COVID умер генерал Писный, который подрался с Парасюком

Комментариев: 2
Он заразился коронавирусом осенью 2020 года.
Генерал-лейтенант полиции Василий Писный
Генерал-лейтенант полиции Василий Писный
Фейсбук "Ассоциации ветеранов МВД Украины"

Сегодня, 28 января, в возрасте 58 лет умер генерал-лейтенант полиции Василий Писный, который запомнился дракой с экс-нардепом Владимиром Парасюком. Об этом сообщили в Facebook-странице львовского центра “Ассоциации ветеранов МВД Украины“.

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Прощание с бывшим начальником ГУ МВДУ во Львовской области состоится завтра, 29 января, во Львове.

По данным издания Leopolis.news, осенью 2020 года Писный заразился коронавирусом. Через некоторое время после этого он впал в кому. Его лечили в одной из киевских больниц. 

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Генерал-лейтенант Василий Писный был заместителем начальника Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ, начальником ГУ МВДУ во Львовской области.

Напомним, в 2015 году во время заседания антикоррупционного комитета внефракционный народный депутат Владимир Парасюк ударил ногой Писного. Позже Писный подал на него в суд за клевету.

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Теги: василий писный, Парасюк, коронавирус, смерть
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Комментариев (2)
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hrteyghgfr    28.01.2021, 16:22
Оценка:  -21
hrteyghgfr
Жаль человека.На его месте в МОРГе должен был быть парасюк.Но это вопрос времени.
Брюква_и_Клюква    28.01.2021, 16:41
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Да, ты прав, Бес. Писный хороший был чувак - сразу перешел на сторону Майлана, возил автобусами людей в Киев, гонял провокаторов-мокшей во Львове.
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