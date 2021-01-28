У Зеленского отреагировали на принятие ВР закона о реформе СБУ

Спецслужба лишится некоторых функций.

Сегодня, 28 января, Верховная Рада в первом чтении утвердила законопроект №3196-д, предусматривающий реформу СБУ, свидетельствуют данные парламента. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал реформирование спецслужбы глубинной трансформацией системы.

Читай также: Выплаты предпринимателям помогут им пройти локдаун, - Подоляк

Проект закона предусматривает ликвидацию специальных подразделений СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. До 2024 года функцию досудебного расследования от СБУ передадут в Государственное бюро расследований.

То есть у СБУ заберут несвойственные ей функции, которые могли использоваться отдельными сотрудниками для давления на бизнес. Спецслужба сосредоточится непосредственно на задачах по защите государства.

Подоляк в своем комментарии отметил, что раньше никто из политиков и близко не подходил к таким решениям. Только сейчас, при активном участии президента Владимира Зеленского, началась трансформация системы.

Читай также: Ни у кого нет претензий – Подоляк о детях в поздравлении Зеленского

Если раньше политики старались возглавить карательные органы, то действующая власть рассматривает государство совсем иначе, стараясь снизить давление на общество и экономику.

"Важно также понимать, что речь сейчас идёт о переосмыслении функций государственных органов", - отметил Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор между новым президентом США Джозефом Байденом и Владимиром Путиным свидетельствует о том, что Америка ставит на первый план поддержку территориальной целостности Украины.