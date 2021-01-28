Одесские спасатели освободили из снежного плена тысячу человек

13 из них – дети.

В Одесской области за последние сутки спасатели освободили из снежного плена 995 человек, 13 из них – дети. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.

Читай также: Из-за погоды объявлен красный уровень опасности: Какие регионы накроет

Кроме того, из снежного плена одесские спасатели вытащили 385 транспортных средств.

Спасатели открыли 2 стационарных и 1 передвижной пункты обогрева для людей, которые пострадали от стихии. На трассе “Одесса-Киев“ оборудовали также пункт питания.

Из-за плохих погодных условий в Одесской области были обесточены 69 населенных пунктов и 4 района Одессы. Сотрудники ГСЧС Украины и бригады облэнерго принимают меры для ликвидации последствий стихии.

Читай также: Украинских школьников могут отправить на “дистанционку“ из-за погоды

Ранее стало известно, что из-за циклона, который со вчерашнего дня, 27 января, активно действует на юге Украины, по состоянию на утро 28 января было обесточено 143 населенных пункта в четырех областях.