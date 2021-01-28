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Одесские спасатели освободили из снежного плена тысячу человек

Комментариев: 1
13 из них – дети.
Одесская область
Одесская область
od.dsns.gov.ua

В Одесской области за последние сутки спасатели освободили из снежного плена 995 человек, 13 из них – дети. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.

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Кроме того, из снежного плена одесские спасатели вытащили 385 транспортных средств.

Спасатели открыли 2 стационарных и 1 передвижной пункты обогрева для людей, которые пострадали от стихии. На трассе “Одесса-Киев“ оборудовали также пункт питания.

Из-за плохих погодных условий в Одесской области были обесточены 69 населенных пунктов и 4 района Одессы. Сотрудники ГСЧС Украины и бригады облэнерго принимают меры для ликвидации последствий стихии.

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Ранее стало известно, что из-за циклона, который со вчерашнего дня, 27 января, активно действует на юге Украины, по состоянию на утро 28 января было обесточено 143 населенных пункта в четырех областях.

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Теги: Одесская область, спасатели, ГСЧС, люди, стихия
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Комментариев (1)
hrteyghgfr    28.01.2021, 17:27
Оценка:  -23
hrteyghgfr
Это каким же дебилом нужно быть чтобы зная какая ситуация со снегопадами,всё-равно ехать,вне зависимости от типа автомобиля.Эти тупые скоты не понимают что при таких раскладах по таким дорогам проедут исключительно вездеходы на гусеничеом ходу.Зря спасатели спасают этих идиотов.
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