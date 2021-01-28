Смерть на полигоне: Бронетягач задавил украинского военного

Механик не заметил мужчину.

В четверг, 28 января, на одном из полигонов бронетягач задавил украинского военного. Боец скончался. Подробности передает пресс-служба оперативного командования “Север“.

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По имеющейся информации, инцидент произошел около 09:15. Причиной трагедии является нарушение техники безопасности.

“При буксировке военной техники произошел наезд на военнослужащего“, – говорится в сообщении.

В условиях ограниченной видимости водитель-механик боевой машины не имел возможности убедиться, что перед ней отсутствуют люди. Военный начал движение, из-за чего его сослуживец получил смертельные травмы.

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Отмечается, что у погибшего осталась супруга, которая служила вместе с ним в одной бригаде. Назначено расследование. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала разведчика боевиков из самопровозглашенных “Л/ДНР“.