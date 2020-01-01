Оккупанты привезли в Крым ракетный комплекс "Бастион"

Он принимает участие в "учениях".

Россия развернула на территории временно оккупированного Крыма противокорабельный ракетный комплекс "Бастион". Об этом сообщает "Радио свобода" со ссылкой на российские СМИ.

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Оккупанты развернули дивизион ракетного комплекса "Бастион" и в полевых условиях отработали ряд задач по назначению, в ходе которых провели "разные тренировки".

В "учениях" принимают участие более 15 единиц техники и почти 100 военнослужащих оккупационных российских войск.

Далее дивизион "Бастиона" проведет совместные "учения" с экипажем одного из фрегатов российского Черноморского флота.

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Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выступает за создание позиции специального представителя Европейского союза по вопросам Крыма. Кризисы происходят непосредственно на территории Европы и заслуживают особого внимания ЕС.