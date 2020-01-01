В Сумской области банда воровала нефть из государственной трубы

Группировка успела откачать продукта на 20 млн грн.

В Сумской области банда воровала нефть прямо из государственной трубы. Для этого подозреваемые неоднократно врезались в нефтепровод. Подробности передает пресс-служба СБУ.

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Следствие считает, что преступной схемой занимались жители Роменского района. Ранее обвиняемые были судимы за похожие преступления.

Откачав нефть из трубы, члены группировки вывозили ее в соседние области. Там продукт перерабатывался на топливо на небольших заводах с целью продажи. По данным СБУ, таким образом подозреваемые за год успели украсть нефти на сумму в 20 млн грн.

Фото откачки нефти СБУ

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Стоит отметить, что организатор и два участника банды были задержаны, когда они в очередной раз врезались в нефтепровод. Правоохранители также изъяли у них около 20 тонн нефти и используемый для перевозки транспорт. По местам проживания членов банды было найдено спецоборудование и другие вещдоки.

Ранее сообщалось, что дело “белоцерковской“ ОПГ было передано в суд.