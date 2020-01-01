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Житель Никополя бросил взрывное устройство в детский сад

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Никто из детей не пострадал.
Подозреваемый в преступлении
Подозреваемый в преступлении
Скриншот из видео

В Никополе полицейские задержали 37-летнего местного жителя, который на территории детского садика взорвал самодельное взрывное устройство. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

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27 января примерно в 13:00 в полицию поступило сообщение от заведующей детским садиком о том, что возле котельной на территории учреждения произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал. 

На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу. Правоохранители изъяли остатки неизвестного самодельного взрывного устройства и отправили его на экспертизу.

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По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Подозреваемый в преступлении уже задержан. Это 37-летний местный житель. Он ранее уже привлекался к уголовной ответсвенности. Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Киевской области прокуратура передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 16 участников "белоцерковской" ОПГ. Их обвиняют в разбоях, вымогательствах и в других преступлениях.

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Теги: Никополь, детский сад, взрывное устройство, взрыв, подозреваемый
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