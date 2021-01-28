Воровал у ветеранов и инвалидов: Чиновник присвоил 500 тыс соцпомощи
Экс-чиновник Киевского облсовета присвоил более 500 тыс социальной помощи, которая выделялась на ветеранов и инвалидов. Подробности сообщили в Киевской городской прокуратуре.
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Во время досудебного расследования правоохранители установили, что госслужащий работал начальником одного из отделений аппарата областного совета. Мужчина подделывал документы и присваивал адресную денежную помощь, которая выделялась местным жителям.
Так, считается, что чиновник воровал у инвалидов, ветеранов войны и труда, участников боевых действий и так далее.
“Таким способом экс-служащий завладел деньгами на общую сумму в 565 тыс грн“, – говорится в сообщении.
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В данный момент проводятся следственные действия по бывшему месту работы мужчины и месту его жительства.
Ранее сообщалось, что в Сумской области банда воровала нефть из государственной трубы, переделывала ее в топливо, а затем продавала.