Бывший госслужащий подделывал документы, сообщили в прокуратуре.

Воровал у ветеранов и инвалидов: Чиновник присвоил 500 тыс соцпомощи Киевская городская прокуратура / Facebook

Экс-чиновник Киевского облсовета присвоил более 500 тыс социальной помощи, которая выделялась на ветеранов и инвалидов. Подробности сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Во время досудебного расследования правоохранители установили, что госслужащий работал начальником одного из отделений аппарата областного совета. Мужчина подделывал документы и присваивал адресную денежную помощь, которая выделялась местным жителям.

Так, считается, что чиновник воровал у инвалидов, ветеранов войны и труда, участников боевых действий и так далее.

“Таким способом экс-служащий завладел деньгами на общую сумму в 565 тыс грн“, – говорится в сообщении.

Правоохранители проводят следственные мероприятия Киевская городская прокуратура / Facebook

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В данный момент проводятся следственные действия по бывшему месту работы мужчины и месту его жительства.

Ранее сообщалось, что в Сумской области банда воровала нефть из государственной трубы, переделывала ее в топливо, а затем продавала.