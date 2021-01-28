Боевые расчеты развернули комплексы Бастион к применению, а также выполнили подготовку к условной стрельбе.

В учениях принимают участие 15 единиц техники и около 100 российских военнослужащих Скриншот

Российские военные развернули в аннексированном Крыму противокорабельный ракетный комплекс Бастион из состава Черноморского флота РФ. Развертывание произошло в рамках учений на территории полуострова, сообщило Минобороны РФ в четверг, 28 января.

Указано, что после прибытия в назначенный район боевые расчеты развернули комплексы Бастион к боевому применению, а также выполнили подготовку к условной стрельбе.

"Следующим этапом полевого выхода дивизиона Бастион станет проведение совместного учения с экипажем одного из фрегатов Черноморского флота", – говорится в сообщении.

В тренировочном мероприятии принимают участие 15 единиц техники и около 100 российских военнослужащих.

Cмотрите фотогалерею: В Крыму развернули ракетный комплекс Бастион

Напомним, 23 января в акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец Donald Cook. Он может нести до 56 крылатых ракет Томагавк с дальностью действия 1600 километров. В свою очередь Черноморский флот РФ начал слежение за американским эсминцем.

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