В Крыму развернули ракетный комплекс Бастион
Российские военные развернули в аннексированном Крыму противокорабельный ракетный комплекс Бастион из состава Черноморского флота РФ. Развертывание произошло в рамках учений на территории полуострова, сообщило Минобороны РФ в четверг, 28 января.
Указано, что после прибытия в назначенный район боевые расчеты развернули комплексы Бастион к боевому применению, а также выполнили подготовку к условной стрельбе.
"Следующим этапом полевого выхода дивизиона Бастион станет проведение совместного учения с экипажем одного из фрегатов Черноморского флота", – говорится в сообщении.
В тренировочном мероприятии принимают участие 15 единиц техники и около 100 российских военнослужащих.
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Напомним, 23 января в акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец Donald Cook. Он может нести до 56 крылатых ракет Томагавк с дальностью действия 1600 километров. В свою очередь Черноморский флот РФ начал слежение за американским эсминцем.
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