В Национальной библиотеке для детей нашли лесбийские комиксы

Книга представлена в отделе для дошкольного и младшего возрастов. Она рассказывает о любви двух принцесс и заканчивается их свадьбой и поцелуем.

В Национальную библиотеку Украины для детей в Киеве закупили книгу о двух принцессах-лесбиянках Кейти О`Нилл. Произведение предназначено для детей до семи лет. Три экземпляра для библиотеки приобрело Министерство культуры, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

"Принцесса + принцесса: долго и счастливо - это история о двух девочках, одна из которых спасает вторую из заточения и они отправляются в путешествие. По пути они еще помогают неуклюжему "принцу-дураку" и наносят ответный удар злой королеве. История заканчивается свадьбой и поцелуем двух принцесс", - отмечает издание.

По словам сотрудников учреждения, решение о закупке книг принимает специальная комиссия Института книги.

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