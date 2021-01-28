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В Национальной библиотеке для детей нашли лесбийские комиксы

Комментариев: 1
Книга представлена в отделе для дошкольного и младшего возрастов. Она рассказывает о любви двух принцесс и заканчивается их свадьбой и поцелуем.
Книги приобрел Минкульт
Книги приобрел Минкульт
uk.wikipedia.org

В Национальную библиотеку Украины для детей в Киеве закупили книгу о двух принцессах-лесбиянках Кейти О`Нилл. Произведение предназначено для детей до семи лет. Три экземпляра для библиотеки приобрело Министерство культуры, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

"Принцесса + принцесса: долго и счастливо - это история о двух девочках, одна из которых спасает вторую из заточения и они отправляются в путешествие. По пути они еще помогают неуклюжему "принцу-дураку" и наносят ответный удар злой королеве. История заканчивается свадьбой и поцелуем двух принцесс", - отмечает издание.

По словам сотрудников учреждения, решение о закупке книг принимает специальная комиссия Института книги.

До этого сообщалось, что новой героиней сериала Бэтвумен станет лесбиянка.

Добавим также, что в Украине попали под запрет 18 российских книг.

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Теги: Украина, библиотека, лесбиянки, книги, принцесса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    28.01.2021, 19:30
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Принц действительно дурак. Надо было трахнуть обеих принцесс, тогда бы им не пришлось облизывать друг-дружку
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