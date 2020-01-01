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Разумков просит Венецианскую комиссию оценить законы о КСУ

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Запрос является продолжением рекомендаций, сделанных в декабре 2020 года.
Разумков просит Венецианскую комиссию оценить законы о КСУ
Разумков просит Венецианскую комиссию оценить законы о КСУ
УНИАН

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил Венецианскую комиссию оценить проекты законов о работе КСУ (Конституционного суда Украины). Подробности указаны на сайте ведомства.

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Так, комиссия уже получила от Разумкова соответствующее письмо. Документ касается двух законопроектов, а именно “О порядке рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного суда Украины“, а также “О конституционном судопроизводстве“.  

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В сообщении Венецианской комиссии указывается, что просьба Разумкова является продолжением рекомендаций Комиссии, которые она высказала в декабре 2020 года о сложившейся ситуации с механизмом предотвращения коррупции, а также реформы Конституционного суда.

Ранее сообщалось, что отстраненный от работы глава КСУ пожаловался в Верховную Раду.

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Теги: КСУ, Дмитрий Разумков, Верховная Рада, Венецианская комиссия, законопроект
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