Разумков просит Венецианскую комиссию оценить законы о КСУ

Запрос является продолжением рекомендаций, сделанных в декабре 2020 года.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил Венецианскую комиссию оценить проекты законов о работе КСУ (Конституционного суда Украины). Подробности указаны на сайте ведомства.

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Так, комиссия уже получила от Разумкова соответствующее письмо. Документ касается двух законопроектов, а именно “О порядке рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного суда Украины“, а также “О конституционном судопроизводстве“.

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В сообщении Венецианской комиссии указывается, что просьба Разумкова является продолжением рекомендаций Комиссии, которые она высказала в декабре 2020 года о сложившейся ситуации с механизмом предотвращения коррупции, а также реформы Конституционного суда.

Ранее сообщалось, что отстраненный от работы глава КСУ пожаловался в Верховную Раду.