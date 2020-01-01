Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Краматорске изъяли партию контрафактных сигарет

Комментариев: 0
В ходе обысков было обнаружено более 70 тысяч пачек сигарет как с марками акцизного налога, так и без них.
Контрафактные сигареты в Краматорске
Контрафактные сигареты в Краматорске
Госпогранслужба

В Краматорске сотрудники Госпогранслужбы, СБУ и ГФС в ходе отработки оперативной информации обнаружили более 70 тысяч пачек контрафактных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Общей межведомственной группой в составе оперативных сотрудников Краматорского пограничного отряда, представителей ГФС и СБУ в Донецкой и Луганской областях, в процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, в рамках уголовного производства, проведен ряд обысков в местах возможного накопления контрафактных подакцизных товаров в городе Краматорск", - говорится в сообщении.

В ходе обысков было обнаружено более 70 тысяч пачек сигарет украинских и иностранных брендов как с марками акцизного налога, так и без них. Обнаруженные табачные изделия изъяты представителями ГФС.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области пограничники отделения Вилок Мукачевского отряда, пресекли попытку табачной контрабанды.

Также, в Польше на приграничную с Украиной территорию упал дельтаплан с контрабандными сигаретами, который пилотировал гражданин Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: сигареты, обыск, Донецкая область, Краматорск, контрафакт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь