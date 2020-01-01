В ходе обысков было обнаружено более 70 тысяч пачек сигарет как с марками акцизного налога, так и без них.

В Краматорске сотрудники Госпогранслужбы, СБУ и ГФС в ходе отработки оперативной информации обнаружили более 70 тысяч пачек контрафактных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Общей межведомственной группой в составе оперативных сотрудников Краматорского пограничного отряда, представителей ГФС и СБУ в Донецкой и Луганской областях, в процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, в рамках уголовного производства, проведен ряд обысков в местах возможного накопления контрафактных подакцизных товаров в городе Краматорск", - говорится в сообщении.

В ходе обысков было обнаружено более 70 тысяч пачек сигарет украинских и иностранных брендов как с марками акцизного налога, так и без них. Обнаруженные табачные изделия изъяты представителями ГФС.

Cмотрите фотогалерею: В Краматорске изъяли партию контрафактных сигарет

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области пограничники отделения Вилок Мукачевского отряда, пресекли попытку табачной контрабанды.

Также, в Польше на приграничную с Украиной территорию упал дельтаплан с контрабандными сигаретами, который пилотировал гражданин Украины.

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