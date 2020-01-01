Сепаратисты вновь обстреляли позиции ВСУ
Вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе в четверг, 28 января. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, сообщает в вечерней сводке пресс-центр штаба ООС.
Враг активизировался в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.
"Так, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что бойцы ВСУ открывали ответный огонь.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Ситуация в ООС: обстрелы не прекращаются
Напомним, что накануне на Донбассе было зафиксировано пять обстрелов, ранен военный.
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