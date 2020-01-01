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Марс, снег и шокирующее лицо Деми Мур: фото дня

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Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 28 января 2021 года.
Николь Шерзингер восхитила снимками на пляже
Николь Шерзингер восхитила снимками на пляже
instagram.com/nicolescherzinger
Cмотрите фотогалерею Марс, снег и шокирующее лицо Деми Мур: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 28 января.

В Украине выпало более метра снега. На Николаевщине в заторах застряли сто грузовиков.

Деми Мур шокировала "новым" лицом. Леся Никитюк очаровала снимком в купальнике.

В ботсаду Киева зацвела 200-летняя пальма. На Марсе обнаружили следы ледниковых периодов.

В Краматорске изъяли партию контрафактных сигарет. СБУ в Киеве разоблачила сеть псевдоброкеров.

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Теги: Марс, снегопады, протесты, пальма, Деми Мур, контрафакт, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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