Марс, снег и шокирующее лицо Деми Мур: фото дня
Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 28 января 2021 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 28 января.
В Украине выпало более метра снега. На Николаевщине в заторах застряли сто грузовиков.
Деми Мур шокировала "новым" лицом. Леся Никитюк очаровала снимком в купальнике.
В ботсаду Киева зацвела 200-летняя пальма. На Марсе обнаружили следы ледниковых периодов.
В Краматорске изъяли партию контрафактных сигарет. СБУ в Киеве разоблачила сеть псевдоброкеров.
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