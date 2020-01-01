Марс, снег и шокирующее лицо Деми Мур: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 28 января 2021 года.

Николь Шерзингер восхитила снимками на пляже instagram.com/nicolescherzinger

Корреспондент