На территории детсада в Никополе прогремел взрыв

Самодельное взрывное устройство взорвалось у котельной на территории детского сада. Полицейские оперативно установили личность злоумышленника.

В Никополе полицейские задержали гражданина, взорвавшего на территории детского сада самодельное взрывное устройство. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает полиция Днепропетровской области.

"Вчера, 27 января, около 13:00 в полицию поступило сообщение от заведующей детским садом в городе Никополе о взрыве вблизи котельной на территории заведения. При осмотре следственно-оперативная группа изъяла остатки неизвестного самодельного взрывного устройства и направила их на экспертизу", - говорится в сообщении.

Полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 37-летний мужчина, уже попадавший в поле зрения правоохранителей.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Решается вопрос о вручении подозреваемому сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее мы писали о взрыве на территории детсада в Виннице. Позже полиция выяснила, что было причиной взрыва.

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