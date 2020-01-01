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Реформа Укроборонпрома: Зеленский провел рабочее совещание

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Президент поддержал предложение об увеличении доли предприятий Укроборонпрома в государственном оборонном заказе. Он поручил СНБО вынести на заседание вопрос реформирования концерна.
Реформа Укроборонпрома: Зеленский провел рабочее совещание
Telegram/OP_UA

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание, касающееся реформ Государственного концерна Укроборонпром. Глава государства поручил секретарю СНБО Алексею Данилову вынести вопрос реформирования концерна на рассмотрение на заседании СНБО уже в феврале, сообщает Офис президента.

В совещании также приняли участие вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.

Последний представил дорожную карту реформирования концерна и рассказал, какие самодостаточные холдинги появятся после реформирования Укроборонпрома. 

"Глава государства поддержал предложение об увеличении доли предприятий Укроборонпрома в государственном оборонном заказе при согласовании и утверждении этого документа на 2021 год.

Зеленский поручил Олегу Уруксому ускорить подготовку необходимых документов для практической реализации Закона Украины Об оборонных закупках.

До этого мы писали, какие реформы ждут Укроборонпром и на какие холдинги будет разделен концерн.

Также добавим, что Укроборонпром планирует построить плавучий госпиталь - на случай возможных эпидемий или стихийных бедствий.

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Теги: Украина, президент, СНБО, реформа, оборона, Укроборонпром, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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