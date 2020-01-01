Реформа Укроборонпрома: Зеленский провел рабочее совещание

Президент поддержал предложение об увеличении доли предприятий Укроборонпрома в государственном оборонном заказе. Он поручил СНБО вынести на заседание вопрос реформирования концерна.

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание, касающееся реформ Государственного концерна Укроборонпром. Глава государства поручил секретарю СНБО Алексею Данилову вынести вопрос реформирования концерна на рассмотрение на заседании СНБО уже в феврале, сообщает Офис президента.

В совещании также приняли участие вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.

Последний представил дорожную карту реформирования концерна и рассказал, какие самодостаточные холдинги появятся после реформирования Укроборонпрома.

"Глава государства поддержал предложение об увеличении доли предприятий Укроборонпрома в государственном оборонном заказе при согласовании и утверждении этого документа на 2021 год.

Зеленский поручил Олегу Уруксому ускорить подготовку необходимых документов для практической реализации Закона Украины Об оборонных закупках.

До этого мы писали, какие реформы ждут Укроборонпром и на какие холдинги будет разделен концерн.

Также добавим, что Укроборонпром планирует построить плавучий госпиталь - на случай возможных эпидемий или стихийных бедствий.

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