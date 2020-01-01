США направили еще один эсминец в Черное море

Российский флот начал слежение за американским эсминцем, который уже зашел в акваторию Черного моря.

Эсминец Porter уже в Черном море Шестой флот США

Американский ракетный эсминец Porter направляется в акваторию Черного моря. Об этом сообщил Шестой флот США в четверг, 28 января.

"USS Porter начал переход в Черное море с целью осуществления операций по морской безопасности в регионе. Корабли флота США и самолеты регулярно проводят операции в Черном море для поддержки наших союзников в НАТО и партнеров", – говорится в сообщении.

В свою очередь Черноморский флот России начал слежение за американским кораблем, который уже зашел в Черное море, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter ВМС США, зашедшего в 19.00 в 28 января 2021 года в акваторию Черного моря", – заявили российские военные.

Напомним, 23 января в акваторию Черного моря вошел американский эсминец Donald Cook. Он может нести до 56 крылатых ракет Томагавк с дальностью действия 1600 километров.

А сегодня стало известно, что Россия развернула противокорабельные ракеты Бастион в аннексированном Крыму. Расчеты выполнили подготовку к условной стрельбе.

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