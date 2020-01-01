Кабмин обжалует решение суда об отмене нового правописания
В Министерстве юстиции Украины заявили, что обжалуют решение Окружного административного суда Киева (ОАСК), отменившего в четверг, 28 января, правительственное постановление о введении нового украинского правописания. Об этом сообщил Минюст на своей странице в Facebook.
"Мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и будем обжаловать его в апелляционной инстанции. На то, чтобы подать апелляцию, у правительства есть 30 дней", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что ОАСК отменил новое правописание. Адвокат из Херсона Дмитрий Ильченко, представляя истца – ученицу восьмого класса, заявил, что смог через суд добиться отмены недавних нововведений в правописании.
По словам Ильченко, суд считает, что изменение правописания не в компетенции Кабмина.
Напомним, проект нового украинского правописания был обнародован в августе 2018 года.
А изменения в правописании вступили в силу в июне 2019 года.
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