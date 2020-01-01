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Кабмин обжалует решение суда об отмене нового правописания

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В Минюсте считают, что решение ОАСК об отмене правописания - незаконно, поэтому ведомство будет его обжаловать. На это у правительства есть один месяц.
Изменение правописания не в компетенции Кабмина - ОАСК
Изменение правописания не в компетенции Кабмина - ОАСК
ru.wikipedia.org

В Министерстве юстиции Украины заявили, что обжалуют решение Окружного административного суда Киева (ОАСК), отменившего в четверг, 28 января, правительственное постановление о введении нового украинского правописания. Об этом сообщил Минюст на своей странице в Facebook.

"Мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и будем обжаловать его в апелляционной инстанции. На то, чтобы подать апелляцию, у правительства есть 30 дней", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ОАСК отменил новое правописание. Адвокат из Херсона Дмитрий Ильченко, представляя истца – ученицу восьмого класса, заявил, что смог через суд добиться отмены недавних нововведений в правописании.

По словам Ильченко, суд считает, что изменение правописания не в компетенции Кабмина.

Напомним, проект нового украинского правописания был обнародован в августе 2018 года.

А изменения в правописании вступили в силу в июне 2019 года.
 

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Теги: Украина, суд, Кабинет Министров, Кабмин Украины, украинский язык, письменность
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Источник: korrespondent.net

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