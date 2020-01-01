В ГСЧС рассказали о ситуации на дорогах Украины

С начала непогоды спасатели отбуксировали более 600 транспортных средств и оказали помощь для 1500 человек.

В некоторых районах на дорогах образовались снежные сугробы ГСЧС

В Украине по состоянию на 18:00 четверга, 28 января, проезд на дорогах общего пользования в целом обеспечен, однако на некоторых из них в Одесской и Николаевской областей проезд либо ограничен, либо невозможен. Об этом сообщает ГСЧС.

Так, в Одесской области запрещено движение транспортных средств всех видов на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса-Кучурган и на всех автодорогах местного значения.

В Николаевской области ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

Отсутствует проезд к девяти населенным пунктам в Одесском (1), Белгород-Днестровском (6) и Березовском (2) районах Одесской области.

Наблюдается местами небольшой снег в Одесской (снежный покров 20-25 см), Киевской (до 10 см), Черкасской (до 20 см), Черниговской (до 2 см), Кировоградской (до 10 см) и Винницкой (до 5 см) областях; небольшой снег с дождем в Николаевской (до 15 см) и Херсонской (до 1 см) областях.

Всего с начала непогоды спасатели отбуксировали более 600 транспортных средств (оказана помощь около 1500 лицам), убрано 55 поваленных деревьев (Одесская – 44, Николаевская – 6 и Кировоградская – 5).

Для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлечено около 900 работников и более 700 единиц техники.

Напомним, сегодня на Одессчине образовалась многокилометровая дорожная пробка. В очереди застряла сотня фур. Ситуацию спровоцировал гололед и заносы.

Также сообщалось, что в Киеве произошли массовые ДТП в условиях снегопада.

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