МВФ продлил работу миссии в Украине

Миссию МВФ продлили еще как минимум на неделю. Украина находится в активной стадии переговоров.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) продлит свою работу в Украине еще на 7-10 дней. За это время возможна финализация меморандума в части обязательств Украины, рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала Украина 24, в четверг, 28 января.

"Для нас принципиально оставаться в программе МВФ. Мы сейчас в активной стадии переговоров, у нас продлена миссия на 7-10 дней. Есть надежда, что за это время мы финализируем меморандум и четко поймем, какие на себя можем взять обязательства, которые сможем выполнить", - сказал министр.

Он отметил, что последняя встреча с миссией у властей Украины состоялась 25-26 января.

"Мы говорили о технических вещах, консолидации бюджета на 2022 год. Пока других обязательств нет, кроме тех, которые сейчас мы на себя взяли или которые появились в прошлом году, я имею в виду решение Конституционного суда, и решение по тарифам на газ", - подчеркнул Марченко.

О том, что специалисты МВФ возобновили работу в Украине, стало известно 11 января.

Добавим, что Кабинет министров провел конструктивную встречу с МВФ по газу.



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