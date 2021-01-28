Зеленский утвердил решение СНБО о новых санкциях
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против ряда юридических и физических лиц. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг, 28 января.
Контроль за выполнением решения СНБО возложили на его секретаря Алексея Данилова. Указа вступает в силу со дня его опубликования
Сам санкционный список на сайте не опубликовали. При этом одно из решений СНБО засекречено.
При этом Кабмин вместе с СБУ и Нацбанком должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности новых санкций. А МИД обязан проинформировать партнеров из ЕС, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.
Накануне президент России Владимир Путин раскритиковал использование санкций и торговых барьеров. Он считает, что введение таких мер увеличивает риски одностороннего применения военной силы.
Ранее сообщалось, что Европарламент готовит новые санкции против России из-за ареста Навального. А США готовят новые санкции против Северного потока-2.
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