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Зеленский утвердил решение СНБО о новых санкциях

Комментариев: 8
МИД Украины обязан проинформировать западных партнеров о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.
Зеленский ввел в действие решение СНБО
Зеленский ввел в действие решение СНБО
Прес-служба президента України

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против ряда юридических и физических лиц. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг, 28 января.

 
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 "О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т" (добавляется, тайно, без абзацев 14, 15, 16 – несекретно)", – говорится в тексте указа.

Контроль за выполнением решения СНБО возложили на его секретаря Алексея Данилова. Указа вступает в силу со дня его опубликования

Сам санкционный список на сайте не опубликовали. При этом одно из решений СНБО засекречено.

При этом Кабмин вместе с СБУ и Нацбанком должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности новых санкций. А МИД обязан проинформировать партнеров из ЕС, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

Накануне президент России Владимир Путин раскритиковал использование санкций и торговых барьеров. Он считает, что введение таких мер увеличивает риски одностороннего применения военной силы.

Ранее сообщалось, что Европарламент готовит новые санкции против России из-за ареста Навального. А США готовят новые санкции против Северного потока-2.

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Теги: Россия, Украина, СНБО, санкции, Владимир Зеленский, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Michael2811    28.01.2021, 23:57
Оценка:  -25
Michael2811
Испугал ежа.......................
sebax    29.01.2021, 00:07
Оценка:  +4
sebax
Ежи твої скоро іскандери обглодувати у канаві будуть
Путин-Xyйло    28.01.2021, 23:35
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
БМ, не уподобляйтесь кацапским ботам, не разводите Баден-Баден
Путин-Xyйло    28.01.2021, 23:32
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Отказался ввозить кацапский и лугaндонский уголь или поставки электроэнегии из раши?
Путин-Xyйло    28.01.2021, 23:32
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Отказался ввозить кацапский и лугaндонский уголь или поставки электроэнегии из раши?
Путин-Xyйло    28.01.2021, 23:32
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Отказался ввозить кацапский и лугaндонский уголь или поставки электроэнегии из раши?
berrwass    28.01.2021, 23:18
Оценка:  -23
berrwass
КлоЗЕт,а российский газ по-прежнему из Словакии реверсом будешь гнать через фирмы-прокладки,чтобы затем впарить этот российский газ нашим"нерабам"по тарифу"Патриотичный"? :-)
PARTIZANES    28.01.2021, 22:59
Оценка:  -1
PARTIZANES
Браты падпішыце петыцыю супраць акупантаў Беларусі:
https://petition.presid ent.gov.ua/petition/112260
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