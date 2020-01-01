В Одесской области из-за снегопада заблокированы девять сел

Накануне вечером в области наблюдали небольшой снег, высота покрова которого составляла примерно 20 - 25 сантиметров.

В Одесской области из-за непогоды заблокирован проезд к населенным пунктам Прес-служба ДСНС

В Одесской области из-за непогоды заблокирован проезд к девяти населенным пунктам. Об этом в четверг, 28 января, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели уточняют, что проезд отсутствует в населенные пункты в Одесском (1), Белгород-Днестровском (6) и Березовском (2) районах Одесской области.

"По состоянию на 20.00 высота снежного покрова в Одесской области составляла около 20-25 сантиметров. Из-за непогоды запрещено движение по дорогам М-15 "Одесса-Рени" и М-16 "Одесса-Кучурган", также закрыты все дороги местного значения. Кроме того, на автодороге М-05 Киев-Одесса образовалась большая пробка", - говорится в сообщении службы.

В пределах Одесской области работает 46 единиц техники. Силами ГСЧС отбуксировали 41 единицу, а также - оказана помощь 64 лицам и прочищены 50 километров дороги.

Всего с начала непогоды в Украине спасатели уже отбуксировали более 700 транспортных средств, среди них 14 скорых помощей и 19 автобусов. Помощь понадобилась около 1700 гражданам.

Напомним, сегодня на Одессчине образовалась многокилометровая дорожная пробка. В очереди застряла сотня фур. Ситуацию спровоцировал гололед и заносы.

Также сообщалось, что в Киеве произошли массовые ДТП в условиях снегопада.

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