Нарушитель, пытаясь скрыться с места происшествия, игнорировал требования полицейских остановиться и создавал аварийные ситуации.

Пьяный водитель сбил патрульную и пытался бежать с места ДТП в Николаеве МВС

Нетрезвый водитель в Николаеве сбил патрульную полицейскую и пытался бежать с места ДТП. Патрульную с травмами госпитализировали. Об этом в пятницу, 29 января, на своей странице в Facebook сообщает МВД Украины.

Сообщается, что инцидент произошел около 20 часов на улице Крылова.

"Экипаж патрульных остановил автомобиль Nissan Note за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов водителя, водитель другого авто Nissan Micra на большой скорости наехал на патрульную. Пострадавшую доставили в больницу с предварительным диагнозом закрытой черепно-мозговой травмы и переломом челюсти", - говорится в сообщении.

Кроме того, нарушитель повредил авто, которое остановили инспекторы. С места происшествия тот попытался скрыться.

Патрульные догнали и задержали водителя за несколько кварталов от места совершения ДТП.

"Во время задержания мужчина оказал сопротивление, вел себя неадекватно и имел признаки сильного алкогольного опьянения", - сообщают полицейские.

Сейчас следователи решают вопрос о его задержании и помещении в изолятор временного содержания.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался бежать с места ДТП

Ранее сообщалось, что в ДТП на Хмельниччине погибла семейная пара - водитель и пассажирка ВАЗ, сидевшая на переднем сидении.

Напомним, главной причиной дорожно-транспортных происшествий с погибшими и ранеными в 2020 году стало превышение скорости движения.

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