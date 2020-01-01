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В МОЗ назвали регионы с самым низким уровнем тестирования COVID

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Наибольшее число тестирования на коронавирусную инфекцию в последнее время было проведено в Винницкой, Черновицкой областях и в Киеве.
МОЗ назвал области с самым низким уровнем тестирования COVID
МОЗ назвал области с самым низким уровнем тестирования COVID
DPA

В Украине шесть областей входят в так называемую "серую" зону по критериям Евросоюза. В этих регионах - самый низкий показатель тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом в четверг, 28 января, написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

"В Одесской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Львовской областях отмечены самые низкие показатели ПЦР-тестирования на 100 тысяч населения за последние семь дней. А также, одни из самых высоких показателей положительных результатов", - написал Ляшко. 

Отмечается, что в таблице критериев, среди которых количество новых случаев на 100 тысяч населения за 14 дней, число ПЦР-тестов на 100 тысяч населения за 7 дней, количество смертей от коронавируса за 14 дней на 100 тысяч населения и процент положительных тестов за 7 дней, Киев занимает четвертое место по случаям, седьмое - по смертям, 25-е - по количеству тестов и проценту положительных результатов. 

 
Напомним, накануне сообщалось о 3 776 новых случаев коронавируса, при этом 145 человек скончались.

Ляшко рассказал, как будет проходить вакцинация в Украине

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Теги: тесты, пандемия, Ляшко, регионы, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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