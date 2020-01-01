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Ермак рассказал о втором сроке Зеленского

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Зеленскому необходимо выполнить обещания и реализовать планы, о которых он говорил перед избранием, сообщил глава ОПУ.
Андрей Ермак глава Офиса президента Украины
Андрей Ермак глава Офиса президента Украины
УП

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о планах президента Владимира Зеленского относительно второго срока. Об этом Ермак говорит в опубликованном в четверг, 28 января, интервью НВ.

По его словам, решение Зеленский будет принимать ближе к окончанию первого срока по результатам своей деятельности.

"Что касается второго срока: думаю, определяться с этим он будет ближе к окончанию первого срока, когда будет понятно, что он успел выполнить, как он видит дальнейшее развитие. Для него сегодня нет ничего важнее, чем реализация тех планов, которые он себе поставил, с которыми он шел на выборы, и внутренняя оценка себя", - отметил Ермак. 

Говоря о возможности второго срока президентства для Зеленского Андрей Ермак подчеркнул, что если глава государства не выполнит то, что обещал, то он "сам себя никогда не простит".

Ранее сообщалось, что экономика Украины в 2021 году начнет восстанавливаться благодаря положительным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике Национального банка, считает советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

Напомним, Зеленский подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование, а также закон о возобновлении полноценной работы Нацагентства по борьбе с коррупцией (НАПК), который устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением Конституционного суда от 27 октября.

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Теги: Выборы, президент, Владимир Зеленский, Ермак
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Источник: korrespondent.net

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