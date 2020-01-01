Итоги 28.01: Экстренный случай и деньги умным

Парламент принял в I чтении законопроект об ускоренной регистрации вакцины от коронавируса; Талантливых и целеустремленных детей будут мотивировать премиями и грантами. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Рада проголосовала за экстренное использование вакцин

Верховная Рада одобрила за основу законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине. На данный момент ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования. Принятый документ предусматривает в украинском законодательстве аналогичный режим. Также закон необходим для регистрации вакцин в Украине.

Лучшим абитуриентам и школьникам будут давать премии и гранты

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым учредил стипендии и премии лучшим участникам ВНО и олимпиад. Документ предусматривает учреждение президентских стипендий для участников внешнего независимого оценивания, которые получили самые высокие результаты; премий для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам; грантов на обучение за рубежом.

Средняя зарплата в Украине выросла

В Украине средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2020 года составила 14 179 гривен. Самая высокая начисленная зарплата в декабре была в Киеве - 21 812 гривен, самая низкая - в Черниговской области - 10 921 гривна.

Введены новые санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России. Сам санкционный список на сайте не опубликовали. При этом одно из решений СНБО засекречено.

В Украине появится БЭБ

Верховная Рада приняла закон создании Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое заменит налоговую милицию. Предполагается, что бюро объединит в себе все подразделения по борьбе с экономическими подразделениями всех правоохранительных органов, и больше внимания будет уделять аналитической работе, что позволит снизить давление на бизнес и улучшить инвестклимат в Украине.

Службу СБУ намерены реформировать

Верховная Рада приняла за основу новую редакцию закона о Службе безопасности Украины. Реформа, в случае окончательного одобрения, предусматривает превращение СБУ из правоохранительного в контрразведывательный орган. СБУ лишится полномочий в сфере экономики и борьбы с коррупцией, а после 2024 года – если эта норма не будет изменена во время второго чтения – полностью лишится функций досудебного следствия.

Виктору Януковичу может грозить еще один тюремный срок за госизмену

Государственное бюро расследований уведомило бывшего президента Украины Виктора Януковича о подозрении в связи с подписанием "харьковских соглашений" в пользу России. По версии следствия, экс-президент в сговоре с высшими должностными лицами России помог им вести подрывную деятельность против Украины.

В Украине сокращается коррупция

В Украине за год индекс восприятия коррупции вырос на девять позиций и теперь страна занимает 117 место из 180. Украина получила на 3 балла больше, чем в прошлом году, и поднялась на девять позиций в глобальном рейтинге стран.

Страны ЕС согласовали требования к сертификатам о вакцинации от COVID

Страны Евросоюза разработали общие требования для сертификатов о COVID-вакцинации. Сертификаты будут изготовлены в бумажном и электронном виде, что должно позволить использовать их свободно внутри ЕС и надежно защитить персональные данные.

Гутерреш оценил последствия пандемии коронавируса и дал характеристику 2020-му году

Генеральный секретарь ООН назвал 2020 год "годом смерти, катастроф и отчаяния". Генсек подчеркнул, что коронавирус забрал два миллиона жизней, 500 миллионов человек потеряли работу, стихийные бедствия обошлись человечеству в 210 миллиардов долларов

Тестирование на коронавирус прошла половина населения Словакии

В Словакии завершился третий этап общенационального тестирования на COVID-19, в рамках которого продиагностировали почти три миллиона граждан страны с населением в 5,5 миллионов. У 1,24% протестированных подтвердили положительный результат.

ПАСЕ подтвердила полномочия России

Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия делегации России. В свою очередь глава делегации РФ Петр Толстой пригрозил уйти из ПАСЕ, если Россию попытаются наказать за нарушения прав человека. Он пообещал "наказать" ассамблею в случае даже малейшего или индивидуального ограничения в отношении россиян.

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