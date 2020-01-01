В АРМА заявили, что неизвестные вели общение от имени их руководства

В Агентстве предположили, что злоумышленники собирали материалы для дискредитации руководства АРМА.

В Нацагентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) заявили, что неизвестные лица от имени руководства вели служебное общение с региональными подразделениями. Об этом в четверг, 28 января, сообщила пресс-служба АРМА

"В последнее время неустановленные лица от имени руководства инициировали якобы служебное общение с руководителями межрегиональных территориальных управлений АРМА. Злоумышленники пытались спровоцировать должностных лиц на обсуждение определенных аспектов деятельности Агентства", - говорится в сообщении.

На основании указанных фактов АРМА обратилось в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступлений.

Как предположили в АРМА, злоумышленники могли собирать материалы с целью дальнейшего их использования для дискредитации руководства Агентства.

"О спланированности дискредитационной акции свидетельствует ее серийный характер и направленность одновременно на определенный круг лиц", - отметили в АРМА, подчеркнув, что Нацагентство уже не впервые становится объектом деструктивных акций заинтересованных лиц, направленных на противодействие инициативам и решениям ведомства.

Напомним, в октябре 2019 года в АРМА обнаружили пропажу документов. Тогда в Агентстве предположили внутреннюю диверсию с целью создания препятствий в его деятельности и дискредитации. Вскоре после этого министр юстиции обвинил АРМА в рейдерстве, посредством системы электронных торгов, реализующих арестованное имущество. После этого был уволен глава АРМА.

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