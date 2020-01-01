Сутки в ООС: Оккупанты пустили в ход минометы и крупнокалиберные пулеметы

Боевых потерь и ранений в рядах ВСУ не было.

За минувшие сутки, 28 января, в зоне боевых действий на востоке Украины было зарегистрировано три нарушения режима перемирия.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, в районе ответственности тактической группы Восток оккупанты открывали огонь близ Водяного на Приазовье. При этом боевики обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности тактической группы Север, недалеко от Катериновки противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, сепаратисты пустили в ход крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Военные нанесли оккупантам ответный удар, тоже открыв огонь по их позициям. О фактах нарушений уведомлено представителей ОБСЕ. Боевых потерь и ранений в рядах ВСУ зафиксировано не было.

В начале текущих суток, 29 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима тишины не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролированной военными.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине появится институт ветеранского омбудсмена.

