Более миллиона украинцев уже выздоровели от COVID-19

Продолжают болеть более 185 тысяч украинцев.

В Украине за минувшие сутки, 28 января, медики подтвердили 5 181 новый случай COVID-19, проинформировал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Более 1 млн украинцев уже выздоровели от коронавируса.

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Состояние здоровья 1 916 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в четверг подтвердили во Львовской области (+440), Киеве (+361), Ивано-Франковской (+356), Киевской (+326) и Винницкой (+238) областях. Меньше всего – в Кировоградской (+27), Луганской (+40) и Херсонской (+70) областях. Среди заболевших есть 218 детей и 212 медиков.

Украинские медики вчера провели 44 143 тестирования на COVID-19. Из них методом ПЦР – 24 769. Всего с начала пандемии сделали 6 209 089 тестирований методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине подтверждено 1 211 593 случая СOVID-19. Выздоровели 1 003 341 человек (11 310 – за минувшие сутки), а 22 479 – умерли (128 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 185 773 человек.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Украине в случае ухудшения эпидемиологической ситуации вновь могут ввести жесткий карантин.